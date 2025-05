Hércules admite adaptação complicada no Fluminense e comemora primeiro gol

Fim de jogo. Com gol de Hércules, o Fluminense empata em 1 a 1 com o Juventude no Alfredo Jaconi.

Próximos jogos do Fluminense

O Fluminense passa a focar na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), os tricolores visitam a Aparecidense-GO, no Mané Garrincha, pelo jogo de volta da terceira fase do torneio.