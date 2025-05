Grêmio tem aproveitamento preocupante fora de casa pelo Brasileirão; veja

Ofensivamente, o desempenho também preocupa. Segundo dados do Sofascore, o Grêmio precisa de 14 finalizações, em média, para marcar um gol, enquanto seus adversários precisam de apenas 6,3 chutes para balançar as redes.

O baixo desempenho fora de casa reflete na colocação do time na tabela. Após a derrota para o São Paulo, seguiu com os mesmos nove pontos, agora em 17º. Vale lembrar que o Grêmio ainda pode ser ultrapassado pelo Juventude, que ainda joga na rodada.

Já a próxima partida da equipe no Brasileirão será domingo (25), às 11h (de Brasília), na Arena do Grêmio. Antes disso, porém, o time gaúcho duela com o CSA, nesta terça-feira, às 21h30, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo também será dentro de casa.