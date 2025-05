Goiás só empata com o Paysandu, mas mantém liderança na Série B

O Goiás empatou com o Paysandu por 0 a 0 neste domingo, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Mangueirão, em Belém (PA).

Com o resultado, o Esmeraldino segue na liderança da competição, com 17 pontos. Do outro lado, o Papão aparece em 19º lugar, na zona de rebaixamento, com apenas quatro unidades.

O Goiás volta aos gramados nesta sexta-feira, contra a Ferroviária, pela próxima rodada da Série B. A bola rola às 21h35 (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro. O Paysandu, por sua vez, enfrenta o Bahia, na Fonte Nova, às 19h30 de quarta-feira. A partida é válida pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.