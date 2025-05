Fluminense busca empate contra o Juventude pelo Brasileirão

O Fluminense empatou com o Juventude por 1 a 1 neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Os gols da partida aconteceram no segundo tempo. Batalla abriu o placar para os mandantes, mas viu os visitantes empatarem em seguida, com Hércules.

