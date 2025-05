Flamengo x Botafogo: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

As duas equipes chegam para o duelo embaladas por vitórias no Brasileiro e na Libertadores. O Flamengo aparece na vice-liderança da competição nacional com 17 pontos, dois atrás do líder Palmeiras. Além disso, a equipe de Filipe Luis possui o ataque mais efetivo, com 17 gols, e a segunda defesa menos vazada, com 5 gols, um a mais que o Verdão.

Após uma fase irregular na temporada, o Fogão tem reencontrado seu melhor futebol e goleou o Internacional na última rodada por 4 a 0, no Nilton Santos. No meio de semana, recebeu e venceu o Estudiantes-ARG, por 3 a 2. O Alvinegro está na nona colocação no Brasileiro, com 11 pontos, e pode entrar no G6 nesta rodada.

Os dois treinadores têm problemas para escalar suas equipes para o clássico. No Rubro-Negro, Filipe Luis tem cinco ausências certas: Plata, Pulgar, Allan e Viña, lesionados, e Gerson, suspenso por expulsão na última rodada. Além destes, o atacante Bruno Henrique acusou um desconforto no joelho e é dúvida para a partida deste domingo.