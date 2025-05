Flamengo vence o Corinthians e avança à semifinal do NBB; jogo 5 define Franca ou Pinheiros

? Beto Miller / Corinthians#FimdeJogo #FlaBasquete pic.twitter.com/BUsRpEHXDd

Os visitantes decidiram o jogo nos segundos finais. O Corinthians chegou a virar o placar para 75 a 74 com menos de três minutos no relógio, mas o Flamengo reagiu e retomou a liderança. A dois segundos do fim, Ruan fez um toco decisivo em Victão e garantiu a classificação rubro-negra para a semifinal.

Gui, do Flamengo, e Cauê Borges, do Corinthians, foram os cestinhas da partida, com 18 pontos cada. Nos rebotes e assistências, o domínio foi corintiano: Lucas Cauê pegou 12 rebotes, enquanto Elinho serviu nove assistências.

O Corinthians se despede da competição e o Flamengo avança à semifinal para enfrentar o vencedor do jogo 5 entre Franca e Pinheiros.

