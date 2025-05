Flamengo e Botafogo empatam em clássico de poucas chances pelo Brasileirão

O Flamengo começou a partida pressionando o Botafogo. Os rubro-negros chegaram com perigo quando Bruno Henrique aproveitou cruzamento, mas cabeceou em cima da zaga. Depois, Everton Cebolinha foi lançado, mas viu Vitinho se esticar para impedir a finalização. O Botafogo só chutou pela primeira vez aos 11 minutos, com Alex Telles.

A primeira chance real de gol aconteceu somente aos 21 minutos. Jair errou na saída de bola. Luiz Araújo aproveitou para chutar para boa defesa de John. Só que o Botafogo respondeu em seguida. Cuiabano chutou de três dedos e viu a bola ir perto do gol.

Com o passar do tempo, o panorama da partida seguiu o mesmo. O Flamengo tendo mais a bola, mas sofrendo com os avanços do Botafogo. Os alvinegros assustaram com Rwan Cruz e Igor Jesus. No entanto, o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

No segundo tempo, o Flamengo começou sendo mais intenso e criou boa chance aos dois minutos. Evertton aproveitou escanteio e finalizou em cima de John. Depois, Luiz Araújo foi lançado, passou pelo goleiro, mas viu John se recuperar e impedir o chute para o gol.

Os rubro-negros assustaram novamente com Luiz Araújo. O atacante chutou muito perto do gol. Já o Botafogo quase abriu o placar aos 19 minutos. Marlon Freitas recebeu passe na área e chutou para grande defesa de Rossi.

Após um breve período de domínio do Botafogo, o Flamengo voltou a ter mais posse de bola. Sö que os rubro-negros pouco incomodavam a defesa adversária.