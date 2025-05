Escobar e Zé Ivaldo cumprem suspensão e desfalcam o Santos contra o Vitória

O Santos ganhou, pelo menos, dois desfalques para o próximo compromisso do Campeonato Brasileiro, que é contra o Vitória, pela décima rodada. O lateral esquerdo Escobar recebeu cartão vermelho depois de ser advertido com dois amarelos, enquanto Zé Ivaldo recebeu seu terceiro amarelo.

Assim, ambos cumprirão suspensão e não enfrentam o Vitória em duelo que está marcado para acontecer no próximo domingo, dia 25. Escobar, ainda, como tem o acúmulo dos três amarelos, terá que cumprir suspensão no jogo seguinte, contra o Botafogo.

Antes de pensar no próximo compromisso pelo Brasileirão, o Santos foca na decisão da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, o Peixe visita o CRB para jogo de volta da terceira fase da competição. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Alagoas.