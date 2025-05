Dorival vê Corinthians em evolução e atualiza quadros clínicos de Memphis e Garro

O Corinthians ganhou do Santos na tarde deste domingo, na Neo Química Arena, e satisfez o técnico Dorival Júnior. O treinador enxerga evolução no time, mas apontou os erros cometidos no primeiro tempo do clássico e explicou as correções necessárias para a segunda etapa.

"A realidade é que nos faltava as infiltrações. Nós tínhamos o controle de jogo, mas muitos jogadores estavam se movimentando à frente da segunda linha do Santos, mas às vezes você não consegue passar as informações no campo. O que tínhamos que ter tido era um preenchimento maior", avaliou o comandante.

"Nós passamos a jogar entrelinhas. Começamos a ter uma aproximação maior, com troca de passes e infiltrações. Quando seus meias voltam para buscar a bola no pé do zagueiro, você não tem esse ataque à última linha. Estávamos trocando passes de forma morosa, depois nos posicionamos corretamente. Isso contribuiu para o nosso crescimento, começamos a ter volume de jogo, não só a posse pela posse. Corrigimos isso para o segundo tempo, mudamos algumas coisas. Começamos a pesar a linha adversária e criar um pouco mais", acrescentou.