Cuiabano elogia a atuação do Botafogo no clássico

O Botafogo empatou com o Flamengo por 0 a 0, neste domingo, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de não sair com a vitória, o lateral Cuiabano elogiou o desempenho do Glorioso.

"Clássico é sempre um jogo difícil. Na segunda parte acho que merecíamos ter vencido. Faltou o detalhe. É seguir trabalhando para ir bem no campeonato. É agradecer o torcedor pelo apoio", disse ao Premiere.

Com o empate, o Botafogo continua no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro está na 11ª posição, com 12 pontos, três atrás do Bahia, primeiro time no G-6.