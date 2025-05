Corinthians bate Santos com gol de Yuri Alberto, afunda rival no Z4 e se aproxima do G6

O Corinthians venceu o Santos na tarde deste domingo, na Neo Química Arena, por 1 a 0, e afundou o rival no Z4 do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória, que coloca o Timão próximo ao G6, foi marcado por Yuri Alberto.

A equipe do Parque São Jorge pulou para o oitavo lugar na tabela de classificação, com 13 pontos. A distância para o sexto colocado Bahia é de apenas dois. O Peixe, por sua vez, fica estacionado na penúltima colocação, com cinco.

Corinthians e Santos agora viram a chave para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), o Timão mede forças com o Novorizontino, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da terceira fase do torneio. A equipe de Dorival Júnior conta com a vantagem de 1 a 0 e precisa de um empate para avançar.