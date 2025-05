Consolidado no Palmeiras, Martínez reencontra 1º time que jogou no Brasil

A partida entre Red Bull Bragantino e Palmeiras tem lei do ex em jogo por ambos os lados. De um, o Verdão reencontra o quarteto: Fabinho, Jhon Jhon, Matheus Fernandes e Gabriel Girotto. Hoje defendendo as cores verde e branco, o volante Emiliano Martínez reencontra o primeiro time brasileiro que defendeu em sua carreira.

Emiliano Martínez chegou ao Palmeiras em janeiro neste ano, pouco antes do jogo contra o Bragantino no Paulistão, mas, ainda se integrando ao time, não ficou à disposição imediatamente. Assim, terá a chance, pela primeira vez de reencontrar o Massa Bruta, clube que vestiu a camisa em 2021 e disputou 13 jogos.

Ele teve uma passagem apagada na equipe de Bragança Paulista. Em seu período, lá sofreu um lesão no tendão de Aquiles, problema que o obrigou a ficar longe dos gramados por cerca de seis meses. Na oportunidade, chegou a desfalcar o time em 50 partidas. No ano seguinte, foi negociado com o Midtjylland, da Dinamarca, clube de onde o Verdão o comprou.