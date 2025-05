Com um a menos desde o primeiro tempo, Bahia vence o clássico contra o Vitória pelo Brasileirão

VAR: Wagner Reway (SC)



Cartões amarelos: Bahia: Gilberto (aos 9? do 2º tempo) e Nicolás Acevedo (aos 43? do 2º tempo); Vitória: Ronald (aos 12? do 1º tempo), Claudinho (aos 40? do 1º tempo), Erick (aos 41? do 1º tempo) e Osvaldo (aos 18? do 2º tempo)



Cartões vermelhos: Bahia: Jean Lucas (aos 4? do 1º tempo); Vitória: Pepê (aos 25? do segundo tempo)

GOLS: Bahia: Erick Pulga (aos 23? do 1º tempo) e Michel Araújo (aos 20? do 2º tempo); Vitória: Renato Kayzer (aos 9? do 2º tempo)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto; David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas, Éverton Ribeiro(Michel Araújo) e Cauly (Erick); Erick Pulga (Willian José) e Lucho Rodríguez (Thiago)



Técnico: Rogério Ceni