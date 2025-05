Com Ruan, São Paulo se reapresenta e inicia preparação para o duelo contra o Náutico

O São Paulo se reapresentou, na manhã deste domingo, no CT da Barra Funda, e deu início à preparação para o duelo contra o Náutico, pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida acontece nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos.

Os titulares da vitória do São Paulo sobre o Grêmio, neste sábado, fizeram um trabalho regenerativo no REFFIS Plus, com um circuito de exercícios e um complemento na bicicleta. O restante do elenco realizou um exercício técnico no campo, sob o comando do treinador Luis Zubeldía.

A atividade contou com a presença de jogadores das categorias de base.