Com presença de Neymar, FURIA é campeã da Kings League Brasil

Se a situação do Santos ficou mais preocupante no Brasileirão após a derrota para o Corinthians, Neymar desfrutou de um bom resultado com a FURIA, que se tornou campeã da primeira edição da Kings League Brazil.

Em final contra o Dendele, a equipe - sob os olhares do craque santista - venceu a grande decisão, hoje (19), em jogo com mais de 30 mil torcedores no Allianz Parque. Após a conquista, a FURIA se prepara para o campeonato mundial da categoria, que será disputado na França, em junho.

A final foi equilibrada, com empate por 5 a 5 com bola rolando, com direito a gol de Cris Guedes, no pênalti presidente. O título da FURIA foi conquistado nos shootouts, com destaque para o goleiro Vitão, que defendeu quatro cobranças.