Com Gabriel Sara, ex-São Paulo, Galatasaray é campeão turco

Domínio

O Galatasaray, que se classificou para os playoffs da Liga dos Campeões, lidera o campeonato desde a terceira rodada, impulsionado por Victor Osimhen, que chegou do Napoli no início de setembro por empréstimo sem opção de compra que expira no final de junho.

Artilheiro de 25 gols no campeonato, o atacante nigeriano conseguiu fazer o argentino Mauro Icardi, ausente desde o início de novembro devido a uma ruptura no ligamento cruzado, ser esquecido por torcedores.