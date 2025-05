Com empates de Inter e Napoli, Italiano será decidido na última rodada

Também neste domingo, o Napoli ficou no 0 a 0 com o Parma, pela 37ª rodada do Campeonato Italiano.

Apesar do resultado, a equipe de Antonio Conte segue na liderança do Campeonato Italiano, com 79 pontos, um a mais que a Inter, segundo colocado. Já o Parma segue em 16º lugar, com 33, dois acima da zona de rebaixamento.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, às 10h (de Brasília), pela última rodada do Italiano. Enquanto o Napoli recebe o Cagliari, enquanto o Parma visita a Atalanta.

Confira os outros resultados do Campeonato Italiano neste domingo:

Juventus 2 x 0 Udinese



Monza 1 x 3 Empoli