Cleber Xavier evita cravar data para retorno e diz se pode contar com Neymar para jogo da Copa do Brasil

A torcida e a comissão técnica do Santos vivem a expectativa do retorno de Neymar aos gramados. Depois da derrota por 1 a 0 para o Corinthians, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Cléber Xavier evitou cravar uma data e comentou a expectativa para retorno do jogador.

Neymar vem sendo ausência no Santos há mais de um mês. O camisa 10 do Peixe entrou em campo pela última vez no dia 16 de abril, contra o Atlético-MG, quando acabou sofrendo uma lesão na coxa esquerda. Na última semana, evoluiu na recuperação e tem feito o processo de transição para o gramado.

"Acredito que amanhã o Neymar já esteja treinando com a gente. Até quinta-feira a gente tem uma definição melhor sobre esse caso. Quinta é um jogo decisivo. É o segundo jogo do mata-mata, na casa do adversário, mas a gente tem condição de chegar lá e vencer e classificar na Copa do Brasil. Com o Neymar, vamos passo a passo. Amanhã deve estar com a gente e participar de uma parte do treino com o grupo, diretamente", disse.