Cléber Xavier destaca 1° tempo do Santos no clássico e avalia derrota: "Não conseguimos acertar o gol"

Cléber Xavier vem enfrentando problemas com o elenco devido a algumas lesões. Soteldo, por exemplo, que há pouco deixou o DM, voltou a sentir a coxa esquerda e pode se tornar baixa novamente no Peixe. O treinador ainda não vê todo o elenco em seu melhor nível.

"A gente perde e ganha, os jogadores ainda não estão nesse nível E aqueles que estão em um nível melhor, que não sofreram lesão, vem de um desgaste sequencial físico físico também e mental. Porque a pressão dificulta muito. Então a gente tem trabalhado, essa semana a gente trabalhou, o trabalho de dedicação total, trabalhando na parte ofensiva bastante", declarou Cléber Xavier.

O Santos também vem apresentando problemas recorrentes com o setor ofensivo, que tem sofrido para acertar o gol. Cléber Xavier fez essa avaliação e prometeu trabalho para mudar o cenário do Peixe, que segue na 19ª posição na tabela do Brasileirão, com cinco pontos.

"A gente chegou bem aqui, confiante no bom resultado. Se entra uma bola, é isso que a gente tem buscado. Entrar uma primeira bola para que a gente consiga. Tivemos isso naquele jogo contra o CRB, mas foi um jogo inicial, uma pressão muito grande que teve dentro da Vila. O jogo de hoje foi muito parecido com o jogo contra o Grêmio. Fizemos um primeiro tempo melhor, mas não conseguimos acertar o gol", disse.

"Temos que buscar finalizar mais, acertar mais, principalmente trabalhar mais a finalização de média. E ter essa essa paciência, essa calma no último toque, no penúltimo toque e na finalização. É trabalho, não tem outra forma", finalizou.