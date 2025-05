Candidato único à presidência da CBF, Samir Xaud garante a chegada do treinador Carlo Ancelotti

A maior Seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo. Carlo Ancelotti, sinônimo de conquistas históricas, foi anunciado nesta segunda-feira (12) pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, como o novo técnico da Seleção Brasileira. Ele... pic.twitter.com/grw3Rb1BmL

"Vai ter toda a autonomia necessária para trabalhar, sem interferência externa. Então, só estamos aguardando mesmo ele vir e fazer o trabalho, para que a gente consiga trazer esse hexacampeonato para o Brasil. Ele vai morar no Rio de Janeiro", acrescentou.

O treinador vai assumir a Seleção Brasileira a partir do dia 26 de maio, ao final da temporada na Europa. Ancelotti deve comandar a equipe nos próximos compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas diante do Equador e Paraguai, no mês de junho. Ancelotti tem contrato com a CBF até a Copa do Mundo de 2026.

