Calderano e Bruna Takahashi ganham na chave individual do Mundial de tênis de Mesa

O grande nome do tênis de mesa do Brasil estreou com vitória no Campeonato Mundial, em Doha, no Catar. Neste domingo, Hugo Calderano superou Rogélio Castro, do México, por 4 a 1, e segue na disputa. Agora, o próximo desafio será contra Wassim Essid, da Tunísia, na terça-feira.

No individual feminino, Bruna Takahashi, a número 1 do Brasil, também ganhou com autoridade. Ela derrotou Judith Nangonzi, de Uganda, por 4 a 0 e, na próxima fase, vai enfrentar Sally Moyland, dos Estados Unidos.

Mais brasileiros tiveram sucesso em duelos individuais do Mundial neste domingo. Leonardo Izuka passou por Olajide Omotayo, da Nigéria, por 4 a 1, enquanto Laura Watanabe venceu Malissa Nasri, da Argélia, por 4 a 1.