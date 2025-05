Brasileiro Tuta celebra classificação do Frankfurt à Champions: "Foi uma temporada intensa"

Com a vitória por 3 a 1 sobre o Freiburg, de virada, fora de casa, no sábado (17), pela última rodada da Bundesliga, o Eintracht Frankfurt está de volta à Champions League. O zagueiro Tuta, um dos destaques da equipe alemã, celebrou o momento especial com o clube, que participará da competição pela terceira vez em sua história.

"Fico muito feliz por ajudar o Eintracht Frankfurt a voltar para a Champions League. Foi uma temporada intensa, de muito trabalho, e essa nossa campanha coroa a nossa dedicação durante todo o ano. É um orgulho enorme ter a oportunidade de disputar a Champions League novamente pelo clube que sempre confiou em mim", celebrou Tuta, que não esteve em campo nesta final de semana por causa de uma lesão, ocorrida na última partida.

Tuta terminou o Campeonato Alemão com 30 participações em 34 rodadas, sendo titular em 26 delas. Com dois gols e uma assistência, o atleta ajudou o Frankfurt a terminar o campeonato em terceiro, atrás apenas do Bayer Leverkusen e do campeão Bayern de Munique.