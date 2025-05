Brasil empata com o Equador pela fase final do Sul-Americano feminino sub-17

O Brasil empatou com o Equador por 0 a 0 neste domingo, pela terceira rodada da fase final do Sul-Americano feminino sub-17, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, no Valle del Cauca, na Colômbia.

Diante do resultado, o Brasil chegou aos cinco pontos e caiu para a terceira posição da fase final. O Equador, por sua vez, está uma posição abaixo, com a mesma pontuação, ficando atrás no saldo de gols.