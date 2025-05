Barcelona x Villarreal: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Espanhol

O Barcelona confirmou o título do Campeonato Espanhol ao vencer o clássico catalão contra o Espanyol na última quinta-feira. Com o dever cumprido, o Barça cumpre tabela neste domingo, contra o Villarreal, às 14h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys.

Onde assistir: o jogo terá transmissão da Espn e Disney +.

Posições na tabela