Bahia x São Paulo: veja onde assistir ao duelo do Brasileirão feminino

Neste domingo, às 15h (de Brasília), o São Paulo enfrenta o Bahia, no no Estádio Joia da Princesa, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Os oito melhores ranqueados avançam às quartas de final da competição.

ONDE ASSISTIR: o duelo terá transmissão do SporTV3, canal da TV fechada.

Como chegam as equipes?