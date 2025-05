Arsenal vence Newcastle e garante vice-liderança do Inglês

Neste domingo, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal recebeu o Newcastle no Emirates Stadium e venceu por 1 a 0, com gol de Declan Rice.

Com o resultado positivo, o time comandado por Mikel Arteta não pode mais perder a segunda colocação. Isso porque alcançou 71 pontos, enquanto o Newcastle, que aparece logo atrás, seguiu com os mesmos 66 somados. Porém, resta apenas mais um jogo para ser disputado. O líder é o já campeão Liverpool, com 83 conquistados.