Após vitória do Palmeiras, João Martins justifica ausência de Paulinho e cita "gestão" para o Mundial

Neste domingo, em confronto válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visitou o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, venceu por 2 a 1 e abriu vantagem na liderança. Na coletiva pós-jogo, João Martins, que substituiu o suspenso Abel Ferreira, justificou a ausência de Paulinho com base em uma "gestão" para a disputa do Mundial de Clubes.

"Tivemos algumas baixas de última hora, o Vitor Roque por razões pessoais e o Paulinho por gestão. É por isso que estamos trabalhando, para que ele esteja o melhor possível no Mundial de Clubes. É um jogador que teve uma lesão grave e veio de uma operação chata. Desde o início da temporada, estamos fazendo esta gestão. É uma gestão necessária, precisamos que o jogador evolua fisicamente para que se sinta o melhor possível", declarou.

O camisa 10 do Palmeiras teve a primeira chance entre os 11 iniciais no último domingo, quando começou jogando o clássico contra o São Paulo. Na oportunidade, ele atuou até os 20 minutos do segundo tempo e deu lugar, posteriormente, a Mauricio. Desde então, o Verdão disputou mais duas partidas (Bolívar e Red Bull Bragantino) e o atleta sequer foi relacionado.