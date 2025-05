Alex Sandro valoriza ponto conquistado pelo Flamengo: "Sempre importante"

O Flamengo ficou no empate com o Botafogo por 0 a 0, neste domingo, no Maracanã. O resultado manteve os rubro-negros na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, mas distantes do Palmeiras.

Mesmo assim, o lateral esquerdo Alex Sandro valorizou o ponto conquistado no clássico.

"Foi um jogo bem intenso, bem estudado, como é sempre em um clássico. No final, o ponto é sempre importante. É dar parabéns para a equipe. Viemos em uma caminhada de muito desgaste. Agora é descansar porque tem uma nova decisão na próxima partida", disse.