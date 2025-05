Zubeldía leva terceiro amarelo e não comanda São Paulo contra o Mirassol

O técnico Luis Zubeldía não comandará o São Paulo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador, que estava pendurado, levou o terceiro cartão amarelo durante a partida contra o Grêmio, neste sábado, no Morumbis, e terá que cumprir suspensão no duelo diante do Mirassol.

O embate está agendado para o próximo sábado (dia 24), novamente no Morumbis, às 18h30 (de Brasília). A equipe tricolor deve ter o auxiliar Maxi Cuberas à beira do gramado.

A vitória de 2 a 1 sobre o Grêmio, de virada, dá um respiro para Zubeldía. Além disso, afasta o São Paulo da zona de rebaixamento do Brasileirão e o coloca na parte de cima da tabela. O time pulou para o nono lugar do torneio, com 12 pontos.