Zubeldía escala Oscar e Luciano como titulares do São Paulo contra o Grêmio; veja times

O Tricolor faz boa campanha e já está inclusive classificado à próxima fase da Libertadores, mas tem deixado a desejar no Brasileirão. A equipe ganhou apenas uma das primeiras oito partidas e ocupa o 16º lugar, com nove pontos. Na última rodada, foi derrotado pelo Palmeiras, na Arena Barueri.

Depois de tropeçar em casa contra Sport e Fortaleza, o time de Luis Zubeldía precisa de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento da competição.

Do outro lado, o Grêmio vem de um empate com o Red Bull Bragantino e está uma posição acima do São Paulo, com os mesmos nove pontos. O Imortal não terá à beira do campo o técnico Mano Menezes, liberado por conta da morte dos enteados de sua filha no Rio Grande do Sul.