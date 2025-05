Vila Nova bate Athletico-PR e assume vice-liderança da Série B

Neste sábado, em confronto válido pela oitava rodada da Série B, o Vila Nova recebeu o Athletico-PR no OBA, venceu por 2 a 1 e assumiu a vice-liderança. Bernardo Schappo e Gabriel Poveda balançaram as redes para os mandantes, enquanto Zapelli descontou para a equipe visitante.

Com o triunfo, o Vila Nova chegou aos 16 pontos, agora na segunda colocação da tabela, atrás do líder Goiás apenas por critérios de desempate. Do outro lado, com a derrota, o Athletico-PR permaneceu com dez somados, na 11ª posição.

O Vila Nova volta aos gramados na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), quando recebe o Cruzeiro, no OBA. Na terça, às 19h30, o Athletico-PR recebe o Brusque, na Ligga Arena. Ambos os duelos serão válidos pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.