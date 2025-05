Sub-15 e sub-17 do Palmeiras vencem União Suzano e mantêm invencibilidade no Paulista

As equipes sub-15 e sub-17 do Palmeiras venceram o União Suzano, neste sábado, pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, no Estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano.

O sub-15 bateu o rival por 7 a 1, com gols de Tailan, Anderson, Caio, Luiz Augusto (duas vezes), Marcos Vinicius e Pedro Paiva, enquanto o sub-17 superou o adversário por 3 a 1, com tentos de Icaro (duas vezes) e Bernardo.

Com este resultado, o sub-15 chegou aos 15 pontos, na liderança do Grupo 12, mantendo os 100% de aproveitamento. Na próxima rodada, as Crias da Academia pegam o ECUS, no próximo sábado, às 9 horas (de Brasília), na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.