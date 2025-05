Sporting vence em casa e conquista bicampeonato do Português

?? SOMOS BICAMPEÕES NACIONAIS!!! ??? pic.twitter.com/lua5SPjHkZ

? Sporting CP (@SportingCP) May 17, 2025

Com o título, o Sporting chegou à 21ª conquista do Campeonato Português. A equipe também venceu seu quarto bicampeonato do torneio, repetindo o feito de 1947 e 1948, 1951 e 1952, e 1953 e 1954.

O Sporting é o terceiro maior campeão de Portugal, atrás do Porto, com 30, e do Benfica, com 38.

As cinco primeiras equipes do Campeonato Português foram: Sporting, com 82 pontos, Benfica, com 80, Porto, com 71, Braga, com 66, e Santa Clara, com 57.

O jogo do título