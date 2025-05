São Paulo bate Grêmio de virada, volta a vencer pelo Brasileiro e se afasta do Z4

O São Paulo superou o Grêmio na noite deste sábado, por 2 a 1, no Morumbis, e voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro após três jogos. O time saiu em desvantagem, através de Aravena, mas virou a partir dos gols de Arboleda e André Silva e deu um respiro ao técnico Luis Zubeldía.

O resultado afasta o Tricolor Paulista do Z4 e o coloca na parte de cima da tabela de classificação. A equipe pulou para o nono lugar do torneio, com 12 pontos. Já os gaúchos voltam para a zona de rebaixamento, com nove.

O São Paulo agora vira a chave para a Copa do Brasil. Nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), o time vai até Recife para enfrentar o Náutico, pelo jogo de volta da terceira fase da competição. O Tricolor largou em vantagem no confronto ao vencer na ida por 2 a 1, de virada.