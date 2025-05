Sampaio Basquete atropela a Sodiê Mesquita e segue na liderança na LBF

Neste sábado, na Arena Sodiê, em Mesquita (RJ), o Sampaio Basquete deslanchou no terceiro período para derrotar, sem maiores dificuldades, a Sodiê Mesquita por 86 a 50, pelo segundo turno da fase classificatória da Liga de Basquete feminino (LBF) 2025.

Com o resultado, o tricolor de David Pelosini foi aos 26 pontos conquistados, na liderança, com 85,7% de aproveitamento em 14 jogos. Já o time de Raphael Zaremba conheceu sua oitava derrota no ano e tem agora 20 pontos, na sétima posição, com 42,9% de aproveitamento com os mesmos 14 jogos.

O principal destaque do Sampaio Basquete foi, novamente, Gabi Guimarães. A pivô teve seu décimo duplo-duplo na temporada, com 17 pontos e 13 rebotes, vencendo pela oitava vez o o Troféu de Melhor Jogadora da Partida.