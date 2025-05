Reinaldo Carneiro recebe "apoio incondicional" de Sindicatos de São Paulo na eleição da CBF

A associação publicou um documento assinado pelos seguintes sindicatos: Sindicato das Associações de Futebol de São Paulo (SINDBOL); Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de são Paulo (SAPESP); Sindicato dos Árbitros do Estado de São Paulo (SAFESP) e Sindicato dos Treinadores do Estado de São Paulo (SITREFESP).

As entidades não possuem o direito de votar na eleição, mas convocam todos os profissionais da mídia e outras entidades do futebol brasileiro a apoiarem a candidatura de Reinaldo.

Confira o documento na íntegra:

O Sindicato das Associações de Futebol de São Paulo - SINDBOL, o Sindicato de Atletas tas Profissionais do Estado de São Paulo - SAPESP, o Sindicato dos Árbitros do Estado de São Paulo - SAFESP, e o Sindicato dos Treinadores do Estado de São Paulo - SITREFESP, vêm por meio desta apresentar o seguinte COMUNICADO EM CONJUNTO:

Considerando os recentes acontecimentos amplamente noticiados nos jornais envolvendo a Confederação Brasileira de Futebol - CBF, entidade máxima do futebol nacional, bem como a iminência de uma eleição para sua Presidência;

Considerando que, mesmo não tendo direito a voto nas eleições, as entidades signatárias desse documento representam diversos profissionais e clubes que são diretamente afetados por decisões (acertadas ou equivocadas) da CBF;