Red Bull Bragantino x Palmeiras: informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

O Palmeiras volta as atenções ao Campeonato Brasileiro, neste domingo, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, pela nona rodada da competição. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

A partida coloca frente a frente dois times que brigam na parte de cima da tabela. O Palmeiras é o líder, com 19 pontos, e vem de uma vitória sobre o São Paulo, na oitava rodada. O Bragantino, que empatou com o Grêmio, é o terceiro colocado, com 17 pontos, empatado com o Flamengo, que ocupa o segundo lugar.

O Bragantino teve a semana livre para se preparar para o jogo contra o Verdão. Do outro lado, o time comandado por Abel Ferreira dividiu as atenções para disputa da Libertadores. Na quinta-feira, a equipe venceu o Bolívar, por 2 a 0, e garantiu a liderança geral do torneio para avançar às oitavas.