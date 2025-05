Real Madrid chega a acordo com Bournemouth para contratação de Dean Huijsen

"Real Madrid C. F. e o AFC Bournemouth chegaram a um acordo para a transferência de Dean Huijsen, que estará ligado ao nosso clube nas próximas cinco temporadas, de 1 de junho de 2025 a 30 de junho de 2030", escreveu o Real Madrid.

Pelo Bournemouth, foram 34 partidas disputadas, com cinco gols marcados e uma assistência.

Apesar da pouca idade, Huijsen também já soma passagens por Roma, Juventus e pela seleção da Espanha. Com a "La Roja", estreou diante da Holanda, no dia 20 de março deste ano, em jogo válido pela ida das quartas de final da Liga das Nações. No confronto de volta, o jovem zagueiro ainda contribuiu com uma assistência para Lamine Yamal marcar.