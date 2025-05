Quem é Reinaldo Carneiro Bastos? Conheça a carreira do candidato à presidência da CBF

Após quase duas décadas de atuação na federação, assumiu a presidência em abril de 2015. Desde então, está no terceiro mandato à frente da instituição, tendo sido reeleito com apoio da maioria dos clubes em 2018.

Durante sua gestão, promoveu mudanças na estrutura da entidade, com foco na modernização e profissionalização dos processos internos. Reinaldo Carneiro Bastos defende temas como a criação de uma liga independente no futebol brasileiro, o incentivo às Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs) e a revisão do calendário nacional.

Outros trabalhos

Além da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos também foi presidente do Sindbol (Sindicato das Associações de Futebol Profissional do Estado de São Paulo) e diretor financeiro do Sindafebol (Sindicato Nacional das Associações de Futebol Profissional e suas Entidades Estaduais).

Entre 2010 e 2018, atuou como diretor de coordenação da CBF, com responsabilidade pelas Séries B e C do Campeonato Brasileiro. De 2016 a 2018, representou o Brasil no Conselho Executivo da Conmebol, participando do processo de reformulação da entidade.