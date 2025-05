Presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos lança candidatura para comandar CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem um candidato de peso para a sucessão de Ednaldo Rodrigues, destituído do cargo após decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Reinaldo Carneiro Bastos, atual presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), lançou seu nome para concorrer ao pleito da entidade máxima do futebol nacional.

O comunicado divulgado pelas redes sociais da FPF assegura que Reinaldo Carneiro Bastos, que comanda o futebol paulista desde 2015, conta com muitos incentivos para buscar a presidência da CBF, seja de clubes da Série A e da Série B, como de federações.