Portuguesa vence o Porto Vitória-ES e segue na liderança de grupo na Série D

A Portuguesa venceu o Porto Vitória-ES por 3 a 1 neste sábado, pela quinta rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES). Os gols dos visitantes foram marcados por Cauari, Guilherme Portuga e Igor Torres, enquanto Willian Simões descontou para os mandantes.

Com o resultado, a Lusa segue na liderança do Grupo F, com dez pontos em cinco jogos. Já o Porto Vitória aparece na lanterna da chave, com cinco unidades.

A Portuguesa volta aos gramados no próximo sábado, contra o Pouso Alegre. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), no Estádio do Canindé. No mesmo dia, só que às 16h, o Porto Vitória enfrenta o Maricá, no Centro de Treinamento João Saldanha.