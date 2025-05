Após tragédia familiar, Mano é liberado pelo Grêmio para jogo com São Paulo

O Grêmio divulgou, por meio de nota de pesar, que o técnico Mano Menezes foi liberado da partida contra o São Paulo neste sábado, às 21h (de Brasília), pela nona rodada do Brasileirão, no Morumbis. O treinador foi dispensado do duelo por conta de uma tragédia familiar, que culminou na morte dos dois filhos do genro do comandante do Imortal.

O acidente ocorreu em Santana do Livramento, localizado a 488 km de Porto Alegre, segundo informações da Gaúcha Zero Hora.

Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9, filhos de Álvaro Dumoncel, marido de Camila Menezes, única progênita de Mano Menezes, morreram no momento da batida. Um homem de 42 anos também faleceu.