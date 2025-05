Ponte Preta perde em casa para o Brusque e pode deixar a liderança da Série C

Outros jogos da série C deste sábado

Floresta e Guarani abriram a rodada deste sábado com o empate em 0 a 0 no Estádio Horácio Domingos de Sousa, em Horizonte, no Ceará. O resultado deixa o Guarani na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição, com quatro pontos. O Floresta dorme na 11ª colocação, com oito pontos.

O Guarani volta ao Estádio Brinco de Ouro da Princesa para receber o Figueirense, na segunda-feira (26), às 19h30. O próximo jogo do Floresta será contra o Ituano, no domingo (25 de maio), às 16h30, em Itu.

Ainda neste sábado, o CSA visitou o Tombense no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Minas Gerais, e também voltou com o empate por 0 a 0. A equipe alagoana fica na sétima colocação, com nove pontos. O tombense vem logo em seguida, em oitavo, com os mesmos nove.

O CSA terá o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Grêmio, nesta terça-feira, às 21h30. O Tombense voltará a campo no domingo (25), visitando o Ypiranga, às 16h30.