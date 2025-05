Palmeiras aprimora parte técnica e fecha preparação para encarar Bragantino

Após ativação no centro de excelência, o elenco foi a campo e realizou atividades técnicas. Em seguida, os jogadores fizeram um trabalho de cruzamentos e finalizações e, por fim, um recreativo.

Classificação e jogos Brasileirão

Sendo assim, uma provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay (Marcos Rocha); Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Felipe Anderson (Raphael Veiga); Estêvão, Paulinho e Vitor Roque.

O Palmeiras é o líder do Brasileirão, com 19 pontos conquistados. A equipe alviverde vem de cinco vitórias consecutivas, sem sofrer gols em nenhum desses jogos. O Bragantino é o terceiro colocado, com 17, empatado com o Flamengo, que ocupa o segundo lugar.