Oscar Piastri conquista a pole position no GP da Emilia-Romagna de Fórmula 1

Com cerca de 12 minutos de treino, a bandeira vermelha foi acionada após Tsunoda, da Red Bull, perder o controle na curva ao passar pela zebra e colidir com muita força. O carro chegou a subir as placas de publicidade.

Minutos depois, Colapinto, da Alpine, também perdeu o controle de seu carro e acabou colidindo. Novamente foi acionada a bandeira vermelha para paralisar o treino.

Veja o grid completo para o GP de Emília Romagna de Fórmula 1: