Marcos Antônio sente a coxa e deixa jogo do São Paulo antes dos dez minutos

Isso sem contar com o DM cheio. O São Paulo, atualmente, tem oito jogadores fora de combate por lesão. São eles: Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Henrique (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia), Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Ferreirinha (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo), Ruan (dores no joelho direito) e Rodriguinho (entorse no tornozelo direito).

O Tricolor faz boa campanha e já está inclusive classificado à próxima fase da Libertadores, mas tem deixado a desejar no Brasileirão. A equipe ganhou apenas uma das primeiras oito partidas e ocupa o 16º lugar, com nove pontos. Na última rodada, foi derrotado pelo Palmeiras, na Arena Barueri.

Depois de tropeçar em casa contra Sport e Fortaleza, o time de Luis Zubeldía precisa de uma vitória contra o Grêmio para se afastar da zona de rebaixamento da competição.