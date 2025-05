Líder, Santos goleia Taubaté e se mantém invicto no Brasileiro feminino A2

Neste sábado, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro feminino A2, o líder Santos visitou o Taubaté no Joaquinzão, goleou por 4 a 0 e se manteve invicto. Laryh (2), Suzane e Analuyza balançaram as redes para o Peixe.

Com o triunfo, o Santos chegou aos dez pontos, na liderança do Grupo A, e se manteve invicto na competição, com três vitórias e um empate até o momento. Do outro lado, com a derrota, o Taubaté permaneceu com seis somados, na quinta posição.

O Santos retorna aos gramados no próximo sábado, às 15h (de Brasília), quando recebe o Botafogo. No dia seguinte, às 16h, o Taubaté visita o Minas Brasília. Ambos os duelos serão válidos pela quinta rodada do torneio.