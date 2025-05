JP Chermont e Deivid Washington, do Santos, celebram convocação para Seleção Sub-20

Na véspera do clássico contra o Corinthians, o atacante Deivid Washington e o lateral direito JP Chermont foram convocados para a Seleção Brasileira sub-20. Os atletas do Santos revelaram o sentimento após a notícia antes do duelo contra o rival.

"É sempre uma honra vestir a camisa do meu país, algo que sempre sonhei. Representar o Santos na Seleção torna esse momento ainda mais significativo. Mas agora é hora de concentrar no Corinthians. Vamos lutar muito para sair com a vitória", afirmou JP Chermont.

David Washington, por sua vez, disse que vestir a Amarelinha era um sonho de criança.