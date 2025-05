Já campeão, PSG bate Auxerre; veja classificados e rebaixados após última rodada do Francês

O PSG aumentou a diferença no placar aos 43 minutos da última etapa. Ao dominar na área, Kvaratskhelia driblou o goleiro adversário e mandou rasteiro para anotar seu segundo tento no jogo.

Classificados às competições continentais

Com o fim da Ligue 1, os classificados para a próxima Liga dos Campeões são: PSG (1º, com 84 pontos), Olympique de Marselha (2º, com 65) e Monaco (3º, com 61). O Nice (4º, com 60) ficou com a vaga na Liga Europa e o Lille (5º, com 60) jogará a Conference League. Com a sexta posição, o Lyon (57) também se garantiu na Conference, mas nas qualificatórias.

Rebaixados

Enquanto o Reims (16º, com 33) disputará as eliminatórias de rebaixamento, os times que desceram de forma direta à segunda divisão do futebol francês foram Saint-Étienne (17º, com 30) e Montpellier (18º, com 16).

Veja todos os resultados da 34ª e última rodada do Francês: