Calderano e Takahashi vencem na estreia do Mundial de tênis de mesa

Resultados do individual

A própria Giulia Takahashi também disputou neste sábado o seu primeiro desafio na chave individual do Mundial de tênis de mesa. Diante da nigeriana Hope Udoaka, a brasileira venceu por 4 a 0, parciais de 11/3, 11/1, 11/6 e 11/8.

No individual masculino, o Brasil amargou um resultado negativo. Vitor Ishiy não resistiu ao jogo do nigeriano Quadri Aruna e foi derrotado por 4 a 0, com parciais de 11/9, 11/7, 11/7 e 11/9.